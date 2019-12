Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Australia a descoperit, printre ornamentele din bradul sau impodobit, un piton de trei metri lungime.Femeia si sotul ei, din Brisbane, Australia, s-au intors acasa si au fost alertati de comportamentul neobisnuit al pasarilor din balcon.

- Joi seara, la Mioveni a fost aprins Bradul de Craciun. Centrul civic arata spectaculos, iar localnicii se bucura nu doar de un iluminat festiv uimitor, ci si de un program de sarbatori mai mult decat promitator.

- Ceremonia de aprindere a luminilor din bradul de Craciun de la Rockefeller Center a fost vizionata de mii de spectatori care s-au adunat miercuri pe strazile din New York, relateaza DPA. In cadrul traditionalului eveniment festiv, 50.000 de beculete multicolore montate pe opt kilometri…

- Primii brazi de Craciun au aparut in pietele din Slatina, insa cumparatorii nu se inghesuie, oricat de mult i-ar atrage marfa. Comerciantii au inceput sa primeasca avans, pentru a se asigura ca nu raman cu brazii nevanduti.

- A inceput numaratoarea inversa pana la Craciun, cele mai multe orase din tara, printre acestea numarandu-se si orasul Gaesti, au furat startul si-au imbracat straie de sarbatoare. Vineri seara, orasul Gaesti s-a „imbracat” in straie de sarbatoare pentru a intampina așa cum se cum se cuvine Sarbatorile…

- VIN SARBATORILE… Bradul de Craciun a fost montat, ieri, in fata Primariei Barlad si va fi decorat pana pe 30 noiembrie. Desi primarul Dumitru Boros a facut apel la cetatenii care au brazi sa doneze unul pentru a fi montat in centrul orasului, nu s-au gasit donatori de brazi peste 15-20 metri inaltime.…

- Jucatoarea de tenis Bianca Andreescu, canadiana de origine romana, va aprinde saptamana viitoare luminile celui mai inalt brad de Craciun din Toronto, relateaza CTV News Toronto.Ceremonia va avea loc in data de 14 noiembrie, de la ora locala 18.30, la Eaton Centre din Toronto, informeaza news.ro.…

- Nici de aceste sarbatori de iarna bradul de Craciun al fostei administrații PSD a municipiului Targu-Jiu nu va fi expus in Piața Prefecturii. Deși Primaria Targu-Jiu a platit pentru acesta peste 100.000 de euro si l-a folosit doar de doua ori, bradul metalic va ramane și in acest an in depozit.…