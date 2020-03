Stiri pe aceeasi tema

- Romania ramane deocamdata o destinatie sigura in pofida epidemiei de coronavirus, desi este afectata de anularile turistilor straini, in special ale celor din Italia si Germania, sustine Traian Badulescu, consultant in turism. El afirma ca in acest an romanii vor calatori, probabil, mai…

- Veniturile Bulgariei de pe urma vizitatorilor straini au crescut usor, cu 0,4%, in 2019 pana la 3,7 miliarde euro, a anuntat miercuri Ministerul Turismului din tara vecina, citand datele furnizate de Banca Nationala a Bulgariei, transmite BTA, informeaza AGERPRES . Datele pentru luna decembrie 2019…

- Vladimir Putin și omologul sau bulgar Rumen Radev au avut o discuție telefonica pe tema implementarii proiectelor energetice. Conversația a avut loc la inițiativa lui Radev, potrivit biroului de presa al Kremilnului.Peste 90% din necesarul de gaze al Bugariei este asigurat de importurile din…

- Romania a cucerit 9 medalii, duminica, la Campionatele Balcanice de atletism pentru juniori indoor de la Istanbul, dintre care 3 de aur, 2 de argint si 4 de bronz. Adina Circiogel se afla printre sportivii medaliați, dupa ce a obținut locul al treilea cu ștafeta feminina de 4×400 metri, brașoveanca…

- Romania a cucerit 9 medalii, duminica, la Campionatele Balcanice de atletism pentru juniori indoor de la Istanbul, dintre care 3 de aur, 2 de argint si 4 de bronz. In clasamentul final, Romania a fost devansata de Turcia, cu 8-6-7, si de Ucraina, cu 4-0-0. La feminin, Grecia a terminat…

- Numarul vizitatorilor straini in Bulgaria a crescut cu 0,4% anul trecut, la 9,3 milioane, a anuntat Ministerul Turismului, citand datele publicate de Institutul National de Statistica (NSI), transmit Sofia Globe si Novinite, potrivit Agerpres.In 2019, cei mai multi turisti au venit din Romania…

- Comisia Europeana a suspendat finantarea Autostrazii Sibiu-Pitesti din cauza unui gandac, considerat specie amenintata și ii cere Romaniei sa gaseasca solutii pana pe 23 februarie 2020. Gandacul se numeste „Morimus funereus” și traieste si in Macedonia, Belgia, Croatia, Slovenia, Cehia, Germania, Ungaria,…

- Desi anul abia a inceput, companiile turistice isi prezinta deja ofertele pentru... vacanta de vara. Un tour-operator a realizat un studiu despre serviciile all inclusive oferite 2020, hotelierii din Romania, Bulgaria, Turcia si Grecia.