- Ministrul Apararii, Vasile Dîncu, afirma ca nu se pune problema iminentei unui conflict în zona care sa afecteze populatia României, de aceea nu s-a comunicat mai mult pe tema situatiei din Ucraina. Ministrul mai precizeaza ca pregatirile strategice ale Armatei sunt considerate secret…

- Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, a efectuat vineri, 21 ianuarie, vizite de informare in garnizoanele Arad și Timisoara. • La Timișoara, ministrul Dincu s-a intalnit cu personalul Brigazii 18 Cercetare-Supraveghere „Decebal” și a luat parte la un briefing de informare in legatura cu misiunile,…

- Creșterea prezenței militare a SUA in Romania ramane o prioritate in baza relației dintre cele doua țari, stabilita prin acordurile la nivelul NATO. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca tensiunile ce implica direct Ucraina și Rusia vor accelera demersurile in plan militar. „Relația…

- Președintele României, Klaus Iohannis, și-a construit de-a lungul timpului o reputație internaționala de campion al democrației, însa aceasta începe sa se piarda pe plan intern pe fondul criticilor legate de instalarea noului guvern despre care unii comentatori spun ca este terenul…

- Ministrul apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat vineri seara la Digi24 ca Rusia reprezinta o amenințare pentru flancul estic al NATO, inclusiv pentru Romania. Despre probabilitatea unui razboi in Ucraina: - „Nimeni nu știe asta. Citim zilnic sute de analize pe care le fac analiști…