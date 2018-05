Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea TVR a solicitat in data de 26 aprilie Societații Nationale de Radiocomunicatii (SNR), care transmite posturile publice de radio si TV, sa sisteze distribuția analogica a programelor televiziunii publice, de la 1 mai 2018, in contextul eșecului negocierilor privind contractul de prestari servicii…

- Ministerul Educatiei Nationale aloca, pentru prima data, in anul universitar 2018 – 2019, 8000 de locuri cu destinație speciala, dintre care: 5.000 de locuri pentru domenii prioritare, 2.000 de locuri pentru absolventii cu diploma de bacalaureat care provin din licee din mediul rural și 1000 de locuri…

- Grupul Radacini, cu 25 de ani de istorie in domeniul auto, propune, prin Fundatia Radacini, o poveste frumoasa pentru o mana de adolescenti care doresc sa ajunga liceeni, dar nu au posibilitati materiale. Fundatia Radacini lanseaza programul “Burse de studiu” pentru anul scolar 2018 – 2019, prin care,…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a semnat autorizațiile de construire in vederea reabilitarii și modernizarii a doua unitați de invațamant primar din comuna clujeana Recea Cristur, respectiv școala din satul Ciubancuța și cea din centrul de comuna. Edificate in urma cu aproximativ…

- Se lanseaza platforma www.together4edu.ro, ce pune in legatura directa companiile sau persoanele care doresc sa doneze calculatoare si alte obiecte IT, cu scoli din mediul rural, interesate sa intre in lumea digitala. „Together" este un proiect dezvoltat de Asociatia „Freedom Smile", cu o finantare…

- În fiecare iarna, când temperaturile scad sub zero grade și ni se face pielea de gaina la gândul ca trebuie sa luam cea mai groasa haina pe care o avem și sa înfruntam gerul de afara. Iar seara, când ajungem acasa, zgribuliți și resimțind frigul pâna în oase,…

- F. T. In contextul in care criza de politisti este resimtita la nivel national, in mod deosebit in mediul rural, reprezentantii MAI au considerat necesar sa precizeze, printr-un comunicat de presa, ce inseamna activitatea oamenilor legii, cat dureaza ea si alte aspecte de natura sa-i linisteasca pe…

- • Pompierii buzoieni au reusit sa salveze bunuri in valoare de peste 7.000.000 lei Avalansa de interventii ale lucratorilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, de la inceputul sezonului rece si pana in prezent, mare parte dintre ele in mediul rural. Cu toate…