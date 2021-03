Cum explică directorul DSP din Botoșani cazurile jurnaliștilor vaccinați în prima etapă, odată cu medicii In Botoșani, 27 de jurnaliști s-au vaccinat in prima etapa, odata cu medicii, iar directorul DSP Botoșani a explicat decizia controversata. Directorul DSP Botoșani, Monica Adascaliței, a spus, contactata fiind de Libertatea , ca dozele de vaccin erau aproape de data de expirare, cand au fost imunizați cei 27 de jurnaliști. O jurnalista a spus ca a primit mesaj pe grupul privat de WhatsApp de la șeful DSP, iar a doua zi a mers sa se vaccineze. Monica Adascaliței a mai spus pentru Libertatea ca nu s-ar fi ajuns la aceasta situație daca mai multe persoane din randul cadrelor medicale s-ar fi prezentat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea celor 27 de jurnaliști din Botoșani in data de 14 ianuarie s-a desfașurat pe fondul existenței unor doze de vaccin Pfizer aflate pe punctul de a expira. Explicația a fost oferita de directorul DSP Botoșani, Monica Adascaliței, intr-o intervenție pentru Radio Romania Iași. Ea a precizat ca…

- Este vorba despre centrul de vaccinare deschis la școala generala „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, unde, in perioada 1-5 martie, s-au vaccinat in total 849 de persoane, potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatații. 106 dintre acestea, un procent de 12,5% sunt persoane ce ar fi fost eligibile…

- Ministrul Educației a subliniat ca cele 168.000 de persoane și-au anunțat intenția de a se vaccina in prima etapa și ca ceilalți ”nu au respins vaccinarea”.”Aceasta decizie (de a se vaccina - n.red) a fost luata de catre un numar de 168.000 de persoane din sistemul national de invatamant. Pentru ca…

- Nici 3.000 de bistrițeni nu s-au vaccinat pana acum impotriva COVID 19. Doar doua centre de vaccinare s-au deschis in plus pentru etapa a II-a, iar dozele de vaccin vin in numar redus. Directorul DSP BN, Anca Andrițoiu, explica situația: Prima doza de vaccin anti-covid a fost administrata in județul…

- Bogdan Botezatu, directorul de cercetare al companiei Bitdefender, spune ca pana acum cațiva ani oamenilor nu le-ar fi pasat de colectarea datelor personale, dar scandalurile in care a fost implicata rețeaua de socializare au schimbat atitudinea utilizatorilor. Botezatu demonteaza implicit teoriile…

- Pacienții cu boli cronice pot sa se vaccineze anti-COVID din 15 ianuarie. Despre numarul pacienților care vor sa se vaccineze vorbim in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cu Radu Ganescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania, și cu Cezar Irimia, președintele…

- Despre amanarea președintelui Klaus Iohannis in a doua etapa a vaccinarii, Alexandru Rafila crede „ca a fost o chestiune de ormalitate. Daca s-ar fi vaccinat prima data, era o discuție ca de ce nu s-a vaccinat cand ii venea randul. Intotdeauna in Romania exista interpretari, exista doua tabere, n-aș…