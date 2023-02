Stiri pe aceeasi tema

- 16 soldati rusi au fost raniti intr-o explozie din regiunea Belgorod din Rusia, langa granita cu Ucraina, potrivit serviciilor de urgenta citate de agentia de presa rusa Tass. Se pare ca un un soldat rus a detonat o grenada pe teritoriul unei unitați militare din regiunea Belgorod, unde era depozitata…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…

- Preșdintele rus, Vladimir Putin, a vorbit, joi, la telefon cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, caruia i-a transmic ca este „deschis la un dialog serios” in privința unui armistițiu cu Ucraina cu o singura condiție. Aceea, ca autoritațile de la Kiev sa „țina cont de noile realitati teritoriale”,…

- Noi explozii s-au auzit la Kiev și in alte zone ale Ucrainei in primele ore ale anului 2023, la cateva minute dupa ce președintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs de Anul Nou in care și-a dorit un lucru: victoria. Rușii au scris „La multi ani!” pe o drona pe care au folosit-o pentru a […] The…

- Presedintele camerei inferioare a parlamentului rus a declarat ca Duma de Stat pregateste o lege pentru a introduce impozite mai mari pentru oamenii care au parasit tara, asa cum au facut-o multi de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, relateaza Reuters. „Este corect sa se anuleze avantajele pentru…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, in timp ce discuta cu jurnalistii despre luptele din Ucraina, scrie CNN. Fostul ofiter KGB, care isi alege cuvintele cu grija, s-a referit deseori la razboiul din Ucraina ca la o ”operatiune militara speciala”. ”Obiectivul nostru…

- Lloyd Austin, secretarul american al apararii, a afirmat ca Moscova iși „extinde și modernizeaza” arsenalul nuclear – in timp ce razboiul din Ucraina continua, relateaza Sky News. Comentariile sale vin in contextul in care președintele rus Vladimir Putin continua sa sugereze ca ar putea folosi arme…

- Rusia ar putea recurge la utilizarea Noviciok, o toxina folosita inca din anii ’70 pengtru eliminarea celor indezirabili regimului Putin. Mai multe surse guvernamentale au declarat pentru Politico ca Rusia și-a „actualizat” toxina Noviciok, pentru un eventual atac chimic in Ucraina. Politico citeaza…