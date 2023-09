Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Ramnicu Sarat va premia cuplurile care au ajuns la 50 de ani de casatorie anul acesta, adica „nunta de aur”, așa cum i se mai spune, cu cate 1.000 de lei. La aceasta categorie se incadreaza cuplurile care domiciliaza in municipiu și care s-au casatorit in anul 1973. Potrivit datelor Primariei,…

- Un oras chinez a lansat o operatiune de cautare a zeci de crocodili care au scapat dintr-o crescatorie in urma inundatiilor din ultimele zile, au anuntat marti surse oficiale. Precipitatiile puternice aduse de un taifun care a maturat China meridionala saptamana trecuta au provocat inundatii in Hong…

- In data de 07.09.2023, cu prilejul implinirii onorabilei varste de 100 de ani, veteranul de razboi Lt.col. (r) SEBE GHEORGHE din comuna Tataranu a fost sarbatorit și omagiat de militarii garnizoanei Focșani alaturi de familie, membrii ai comunitații locale, de profesori, copii și de cei dragi. La eveniment…

- Luni, centrul capitalei Kiev s-a umplut cu ce a mai ramas din tancurile si vehiculele de lupta rusesti distruse in razboi. Ucraina va fi in sarbatoare naționala joi, de Ziua Independentei, care marcheaza 32 de ani de eliberare sovietica, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a sarbatorit joi pasagerul cu numarul 2.000.000 inregistrat in anul 2023, in cadrul unui eveiment de o importanța deosebita pentru județul Cluj și regiune. Anul acesta Aeroportul Internațional Cluj atinge pentru a 7-a oara in istoria sa pragul de 2 milioane…

- Jennifer Lopez și-a sarbatorit ziua de naștere! Vedeta a preferat discreția de data aceasta. Cați ani a implinit celebra cantareața. Deși inainteaza in varsta, artista se menține intr-o forma de invidiat.

- Catalina și Vlad au implinit 5 luni de relație, așa ca, au ales sa marcheze acest moment printr-un gest simbolic. Cei doi au postat un mesaj, moment in care au marturisit ca sunt mai fericiți ca niciodata de cand sunt impreuna și ca au ales sa iși faca tatuaje asemanatoare, specifice cuplurilor.

- Oamenii de știința au identificat situl geologic care, in opinia lor, reflecta cel mai bine o noua epoca propusa, numita Antropocen - un pas important catre schimbarea cronologiei oficiale a istoriei Pamantului, scrie CNN.