Cum este distrus un om care deţine secretele Binomului Coldea-Kovesi. Dezvăluiri Cum este distrus un om care detine secretele greilor din SRI? Dezvaluirile lansate pe inpolitics.ro au in prim-plan o presupusa operatiune de compromitere a celui mentionat. „Miza ar fi discreditarea și condamnarea la foc automat a acestuia pentru a-l impiedica sa faca unele dezvaluiri și poate chiar denunțuri la adresa unor foști inalți oficiali SRI […] Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie susține ca a cumparat biletul caștigator la loteria din statul California, dar ca l-a uitat in buzunarul unor pantaloni și aceasta a fost distrus in mașina de spalat, informeaza BBC, care citeaza presa americana.

- Acoperisul celui mai important templu aztec din Mexic s-a prabusit partial in cursul noptii de miercuri spre joi ca urmare a unei furtuni violente insotite de grindina, conform responsabililor sitului, citati de AFP. Furtuna a avut loc in ziua urmatoare redeschiderii acestei zone arheologice…

- Dan Negru a fost invitatul lui Selly in unul dintre vloggurile pe care acesta le realizeaza saptamanal pe Youtube. Prezentatorul de televiziune i-a spus cateva cuvinte neașteptate lui Andrei Șelaru, l-a felicitat pentru tot ce face in mediul online. Dan Negru nu mai are nevoie de nicio prezentare. E…

- ”Nea Marin Miliardar” a fost unul dintre cele mai vizionate filme romanești din toate timpurile. Filmarile au fost insa amuzante pentru toți actorii, de parca s-ar fi aflat la o petrecere. Secretele neștiute ale lui ”Nea Marin Miliardar” A spus-o chiar Mihai Malaimare, interpretul recepționerului Sache.…

- Pe teritoriul Republicii Moldova sa inregistrat un caz pozitiv de rabie la un caine in raionul Edineț.Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cadavrul cainelui afectat a fost distrus prin incinerare și resturile rezultate in urma incinerarii au fost inhumate.

- Cei care vand flori in Piața 700 sunt nemulțumiți de faptul ca trebuie sa reziste in condiții ca de front dupa incendiul care a distrus sectorul acestora, in urma cu o luna. Va reamintim ca un incendiu izbucnit de la instalația electrica a distrus o parte dintre standuri și acoperișul, parte din copertina…

- La data de 2 martie 2021, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre o femeie de 30 de ani, din Sebeș, cu privire la faptul ca ar fi fost amenințata cu acte de violența de concubinul sau.Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca, in urma unor discuții in contradictoriu avute…