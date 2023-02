Alexia Eram și Mario Galațanu, alias Mario Fresh, sunt impreuna de 6 ani și nu evita sa vorbeasca deja despre o eventuala casatorie. Nu este un pas indepartat dar cei doi considera ca, dupa anii de conviețuit impreuna, legalizarea uniunii lor nu este chiar o prioritate. Mario are o relație speciala cu Alexia dar și cu parinții acesteia, in special cu ”mama soacra” Andreea Esca care nu se baga in relația sa. Vedeta știrilor Pro TV are o singura observație. Considera ca fiica sa, in varsta de 22 de ani, și Mario sunt inca prea tineri pentru casatorie. Smiley este artistul cu cele mai multe difuzari…