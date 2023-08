Cum era organizată populația de pe teritoriul României în urmă cu peste 2.000 de ani. Cum funcționa, de fapt, societatea Cum era organizata populația de pe teritoriul Romaniei in urma cu peste 2.000 de ani. Cum funcționa, de fapt, societatea Stilul de viața al dacilor, respectiv al geților, iar mai apoi al geto-dacilor continua sa fascineze cercetatorii zilelor nostre. Societatea a evoluat enorm in ultimii 20 de ani, dar iata cat de diferita era in urma cu 2.000. Așa cum bine știm sau ne aducem aminte din lecțiile din școala primara, Burebista era regele „atotputernic” al dacilor. Potrivit inscripției dedicate lui Acornion din Dionysopolis (Balcic), „in timpul din urma regele Burebista ajunge cel dintai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traseul Sarmizegetusa Regia – Varful Godeanu a fost restaurat de salvamontiști și angajații ai Parcului Natural Gradiștea Muncelului Cioclovina, astfel ca „muntele sacru al dacilor” devine mai accesibil turiștilor in Hunedoara.

- China se opune vehement ordinului restrictiv privind investițiile americane aici, a anunțat, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), dupa ce președintele SUA, Joe Biden, a semnat joi un ordin administrativ prin care inființeaza un mecanism de cenzurare a investițiilor in strainatate și restricționeaza…

- La ora transmiterii acestei știri, mai multe ambulanțe se aflau in fața centrului, beneficiarii acestuia urmand sa fie relocați de catre autoritați in alte centre ori preluați de aparținatori.Intre timp, scandalul e urias. Desi centrul a fost controlat cu ceva timp in urma si inchis in urma unor nereguli…

- Mihai SALCUȚAN Dupa publicarea scrisorii-eseu adresata Bibliotecii „Basarabia” din Soroca la implinirea a 30 de ani de la fondare (1 iulie 1993), am fost contactat de multe persoane dornice a obține informații suplimentare despre construcția culturala ce a pus piatra de temelie a relațiilor multidisciplinare…

- Programul Bazinului Olimpic din Alba Iulia, incepand din 30 iunie: Cum va funcționa incepand de astazi și in ce perioade este inchis Programul Bazinului Olimpic din Alba Iulia, incepand din 30 iunie: Cum va funcționa incepand de astazi și in ce perioade este inchis Programul Bazinului Olimpic din Alba…

- Deceneu este un misterios personaj din istoria dacilor. Considerat șarlatan și vrajitor de autorii antici, Deceneu s-a impus ca mare preot și a reformat sistemul religios al dacilor. In plus, el ar fi pus bazele unui stat teocratic.

- Consilierul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, a comentat pe Twitter distrugerea barajului Nova Kahovka, și spune ca propaganda rusa „considera atat Hersonul, cat și satele de coasta ca fiind teritoriile sale, iar populația locala ca fiind «ruși»”. De fapt, Moscova uraște populația locala, spune…

- Intr-o perioada in care populația Romaniei scade vertiginos, mai ales in zonele rurale, exista, in județul Botoșani, cateva comune care bat pana și municipiul reședința de județ la natalitate.