Cum dezactivezi notificările enervante primite de la Google Chrome Uneori fara sa vrem activam notificarile de la anumite site-uri și foarte multa lume nu știe cum sa le dezactiveze. Sa aflam deci ce trebuie sa faca ca sa dezactivezi notificarile enervante primite de la Google Chrome. In primul rand, trebuie sa știi cum funcționeaza notificarile. Potrivit site-ului support Google, Chrome te avertizeaza in mod prestabilit ori de cate ori un site, o aplicație sau o extensie dorește sa iți trimita notificar, iar tu poți modifica oricand aceasta setare. Cand navighezi pe site-uri cu notificari deranjante sau inșelatoare, Chrome blocheaza automat notificarile și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizii bune luate rapid. In fiecare zi ne confruntam cu situații din viața care ne impun sa luam decizii, fie ca o facem conștient sau nu. Unele dintre acestea pot fi ușoare sau simplu de ales și, uneori, unele dintre ele pot fi o provocare pentru noi. Exista alegerile simple precum cele in care decizi…

- PC Garage a anunțat lansarea AlphaGear – propria marca de carcase, prin care iși propune sa ofere pasionaților de jocuri un raport calitate/preț cat mai bun. Aceasta va conține pentru inceput trei modele: Sentinel, Archon și Oathkeeper. Sentinel AlphaGear Sentinel – cel mai accesibil model al gamei,…

- In fiecare zi ne confruntam cu situații din viața care ne impun sa luam decizii, fie ca o facem conștient sau nu. Unele dintre acestea pot fi ușoare sau simplu de ales și, uneori, unele dintre ele pot fi o provocare pentru noi. Exista alegerile simple precum cele in care decizi cu ce sa te imbraci azi…

- Prefectul județului a atras atenția asupra modului in care ar trebui sa se desfașoare cumparaturile de Paște. Asta pentru a preveni o creștere a cazurilor de COVID. La doua zile de la „vizita in teren”, supermarketurile sunt ticsite de oameni. Cand incidența cazurilor COVID a scazut in municipiu sub…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intalnit luni cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, pentru prima oara de la incidentul protocolar din timpul vizitei celor doi la Ankara, denumit de presa "Sofagate", avertizandu-l ca "nu va permite ca o astfel de situatie sa se repete",…

- Miercuri este data limita pana la care gazdele meciurilor de la Euro 2020 (11 iunie - 11 iulie) trebuie sa confirme ca pot primi spectatori, altfel sunt excluse de pe lista! Problema e insa ca unele orașe nu garanteaza decat pentru 10 la suta din capacitate, ceea ce forul de la Nyon a anunțat ca nu…

- Premierul Florin Citu a anuntat, duminica, masuri dupa protestul de la metrou pe care-l considera ilegal. Premierul cere recuperarea prejudiciului de la cei care se fac vinovati, constituirea Metrorex ca parte civila in procesul de recuperare a sumelor, dar si reducerea salariului cu o zi pentru toti…

- Deși pare incredibil, parchetele din județ au inregistrate pana in acest moment peste 10.000 de dosare nesoluționate. 9051 sunt ramase de anii trecuți, in 2020 adunandu-se inca peste 1500 de cauze. Dintre acestea, aproape jumatate au autor necunoscut. Potrivit raportului de activitate pentru anul 2020…