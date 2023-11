Cum decurge procesul de vot în Chișinău: Cel mai activ sector Peste 228 de mii de alegatori din capitala și suburbii și-au exercitat dreptul la vot pina la aceasta ora. Cea mai inalta rata de participare la vot se atesta in sectorul Rișcani al capitalei - 35,27%; urmat de sectorul Botanica cu un indice al prezenței de 34,63% și sectorul Centru - 34,29%. In suburbii au votat pina la aceasta ora 47.800 alegatori. In total, la nivel de republica, pina Citeste articolul mai departe pe noi.md…

