Tarile occidentale vor livra Ucrainei 321 de tancuri, a declarat ambasadorul Ucrainei in Franta, citat de CNN. „Inca de astazi, numeroase tari si-au confirmat oficial acordul de a livra 321 de tancuri grele Ucrainei", a declarat vineri Vadim Omelcenko, intr-un interviu acordat postului de televiziune…

Presedintele Joe Biden a anuntat miercuri ca SUA vor trimite 31 de tancuri de lupta Abrams in Ucraina si a subliniat ca aceasta decizie nu trebuie interpretata ca un gest ofensiv la adresa Rusiei, ci un ajutor pe care aliatii il acorda Ucrainei pentru a se apara, anunța news.ro.

Jurnalistul Radu Tudor susține ca la nivel european s-a aflat, pe surse militare, cate tancuri vor fi trimise Ucrainei. Conform acestor informații, in Ucraina vor ajunge 54 de tancuri Leopard 2, iar SUA va trimite 30 de tancuri M1 Abrams.

Dupa o lunga dezbatere, decizia a fost luata acum: Germania va livra tancuri de lupta Ucrainei.

Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a exprimat miercuri in favoarea unor negocieri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, in declaratii facute in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza joi dpa.

Diplomatia rusa a dat asigurari sambata ca trimiterea in Ucraina de tancuri grele britanice Challengers 2, anuntata de Londra, nu va face decat "sa intensifice" luptele si are sanse mici de a inversa situatia pe front, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Spania vrea sa livreze material militar Ucrainei, dar este impiedicata de Elveția. Elveția ar trebui sa elibereze un permis pentru reexportul anumitor tipuri de armament. Acum, Madridul vrea sa faca demersuri la Berna, informeaza switzerlandtimes.ch.

De la inceputul razboiului din Ucraina, peste 600 de agenți și spioni ruși ar fi fost demascați de Serviciul de Securitate ucrainean, conform unui comunicat de miercuri al instituției.