Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat recent examenul național de Evaluare Naționala, iar specialiștii de la Egas Consulting au realizat pentru Bistrițeanul.ro o harta interactiva a școlilor din județ. AFLA, mai jos, care sunt școlile cu cele mai multe note peste 9, sau școlile cu cele mai slabe rezultate. TOP 5 cele mai bune…

- Dupa examenul de Evaluare Naționala urmeaza repartizarea elevilor la liceele pe care le-au selectat.Pot aparea situații in care doi elevi au aceeași medie și trebuie departajați. Acest lucru se va face dupa urmatoarele criterii:media obtinuta la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-amedia generala de…

- In prima zi a Examenului de Evaluare Nationala, 2 cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS-COV 2 au fost confirmate la unitati de invatamant din municipiul Iasi! Este vorba de o profesoara, directorul adjunct de la Liceul „Al.I.Cuza” si de un elev de la scoala „Vasile CONTA”. Cadrul didactic a prezentat…

- Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta, a anuntat duminica seara ca un profesor de la liceul "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a fost depistat pozitiv. "Inconstienta si iresponsabilitatea autoritatilor (Monica Anisie, Ludovic Orban, Klaus…

- Maine, 15 iunie, incepe examenul de Evaluare Naționala cu proba scrisa la limba și literatura romana. Sunt 4.332 de absolvenți de gimnaziu inscriși, din 4.469 de elevi aflați in evidența școlilor din județul Neamț. Intre cei 137 care nu pot susține examenul, 80 de elevi nu au situația școlara incheiata…

- Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Iasi au anuntat ca la Liceul cu Program Sportiv nu exista riscul suspendarii desfasurarii examenelor nationale si cer ca si elevii de clasa a XII-a sa isi continue pregatirea online, dupa ce un elev din ultimul an de gimnaziu a fost confirmat pozitiv cu…

- Lucas Torj-Kobza s-a nascut in 17 mai 2010. Este elev in clasa a III-a la Liceul de Arte "Ion Vidu" din Timisoara, studiaza pianul de la sase ani si, de la sapte, si vioara. The post Timisoreanul Lucas Torj-Kobza, un muzician mic, cu premii mari appeared first on Renasterea banateana .

- A obtinut premiul I la Concursul International de Interpretare Instrumentala „Orpheus” si premiul juriului. Mircea Anghel este in clasa a VII-a la Liceul de Muzica si Arte Plastice „Constantin Brailoiu” si canta la instrumente de percutie doar de doi...