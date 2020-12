Cum au votat ludușenii Duminica, 6 decembrie, ludușenii cu drept de vot au fost chemați la cele 11 secții de votare amenajate la Casa de Cultura „Pompeiu Harașteanu", la Caminele culturale din cartierele Gheja și Roșiori, precum și in unitațile de invațamant din oraș. Prezența alegatorilor la urne s-a incadrat in procentajul realizat la nivel județean și național, cauzele … Post-ul Cum au votat ludușenii apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

