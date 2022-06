Cum au umflat consultanții și notarii nota de plată pentru fermieri în cazul micrograntului de 5.000 euro. Vin procesele Dupa ce ca au aflat abia cu o zi inainte de depunerea actelor pentru obținerea micrograntului de 5.000 euro ca trebuie procura notariala, fermierii s-au trezit pe cap și cu tarife greu de imaginat din partea consultanților, dar și a notarilor, pentru ca toata lumea a incercat sa profite la maximum de situație. Așa de exemplu unii consultanți au ajuns sa ceara chiar și pana la 1.500-2.000 lei pentru fiecare fermier care a apelat la ei, in timp ce alții au fost ceva mai modești și au perceput tarife de 50 de lei sau chiar zero. De voie, de nevoie in speranța ca le vor intra banii in conturi, așa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

