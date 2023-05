Cum au schimbat proiectele fața comunei Rojiște Accesarea de finanțari pe cele mai diverse segmente a transformat Rojiște, o comuna inființata in urma cu numai 19 ani, intr-un exemplu de administrație locala eficienta. Schimbarile se vad cu ochiul liber, mai ales ca multe proiecte importante demarate in ultimul timp sunt gata sau aproape de finalizare. Fonduri pentru strazi, educație, sport in Rojiste Spre exemplu, gradinița din Rojiște a fost reabilitata și modernizata prin PNDL II. In cadrul aceluiași program, au fost accesate fonduri pentru rețeaua de apa din satul Rojiște. Lucrarile sunt in proportie de 80% gata. Mare parte din drumuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

