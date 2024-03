Cum au putut realiza așa ceva? Misterul zidurilor de piatră incașe ar putea fi în cele din urmă dezlegat Zidurile incașe din piatra din Peru au captivat imaginația arheologilor și a turiștilor deopotriva. Realizate din blocuri de piatra neregulate care se potrivesc atat de precis incat nici o lama de ras nu ar putea trece prin imbinarile dintre ele, aceste structuri au provocat curiozitatea oamenilor de știința de-a lungul a sute de ani. Cum a fost posibil ca o civilizație fara acces la unelte de fier sa creeze ziduri atat de elaborate și sofisticate? Ce tehnici de construcție au aplicat incașii pentru a realiza aceste minuni arhitecturale? A aparut o noua explicație care pune la indoiala credințele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

