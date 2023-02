Cum au pierdut rudele „miliardarului invizibil” Frank Timiș 6.000 ha de pădure în Maramureș Un litigiu care dureaza de vreo 20 de ani și avea la mijloc o suprafața de padure de circa 6.000 hectare in Maramureș pe care pusese ochii asociația rudelor miliardarului Frank Timiș, „miliardarul fara chip” si „miliardarul invizibil” cum mai este numit, a fost stins dupa o decizie a Tribunalul Salaj. Acesta a admis, in data de 6 februarie, apelul Asociației Composesorale Borșa, care revendica 17.000 hectare de padure și ai carei membri au avut caștig de cauza in procesul cu asociația rudelor miliardarului Frank Timiș, Composesoratul Cisla. El era fondat de Toader Ștețco, care este soțul Veronicai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

