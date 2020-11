Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița și Viorel s-au pus pe treaba de cum au pașit in noua lor locuința din Buzau. Cei doi soți au luat matura și sapa și au inceput sa iși curețe gradina, fiind mare nevoie de o reamenajare a locuinței.

- Ies la iveala noi detalii in cazul Vulpiței și a lui Viorel. Soții Stegaru au venit din nou la Acces Direct, de data aceasta cu o noua problema. Se pare ca doi dintre vecinii sai o acuza ca poarta in pantece copilul unui alt barbat, Costel! Ce a declarat el!

- Cand totul parea bine și frumos in familia Stegaru, iata ca lucrurile sunt din nou date peste cap, asta pentru ca Veronica și Viorel au fugit de acasa, insa astazi soacra Vulpiței a venit dupa ei sa-i ia acasa, dar aceștia nici nu vor sa auda!

- Dupa ce de cateva luni au parasit Capitala și s-au intors inapoi la Blagești, Viorel și Vulpița spun din nou ”la revedere” satului natal și revin pe micile ecrane! Soții Stegaru au anunțat ca au fugit de acasa!

- Vulpita si Viorel au intrat in piramida. Nu, nu au ajuns la piramidele din Egipt, inca, ci la o piramida cu totul si cu totul iesita din comun. O piramida dubla! O constructie unica in lume, o inventie brevetata a unui psiholog roman, in care sotii Stegaru s-au simtit. reintineriti.

- Viorel și Vulpița nu mai au priza de altadata la public. Aceștia au fost jigniți de fani pentru ca s-au sarutat atat la o plimbare, cat și in cadrul emisiunii Acces Direct. Soții Stegaru, jigniți de fani pentru ca s-au sarutat in public Vulpița, Viorel și noua poveste reincalzita de dragoste i-a facut…

- Discutiile din familia Stegaru nu se termina niciodata! Nici pe timpul pauzelor de publicitate! Veronica a ramas in protocol si a varsat lacrimi amare! Insa, cel mai tare o nelinistea faptul ca Viorel nu vine sa o impace.

- Sotii Stegaru au iesit, in sfarsit, din carantina. Astfel ca, Veronica a putut sa-i pregateasca o surpriza sotului ei. Insa, pentru ca Vulpița nu a putut sa iasa, atunci, din casa, aceasta i-a cumparat cadoul, zilele acestea, dupa ce s-a vindecat de Covid 19.