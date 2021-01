Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Connect-R (37 de ani) a avut-o alaturi pe fiica lui Maya, in varsta de 6 ani. Maya este fiica solistului din fostul lui mariaj cu artista Misha (29 de ani). Fosta pereche s-a casatorit in toamna anului 2014. Ulterior, in luna august a anului 2019, Misha și…

- Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Victor Slav a vorbit despre cum s-a schimbat viața lui de cand a devenit tata, dar și despre noua lui relație. Victor Slav, despre rolul de tata și despre noua iubita Fiica prezentatorului TV din fostul mariaj cu Bianca Dragușanu, Sofia, a implinit toamna…

- In luna august a anului acesta, Lili Sandu (41 de ani) și Silviu Țolu (28 de ani) au devenit parinți pentru prima data. Actrița a dat naștere unui fiu, Thomas Jay Cristian. Duminica, 8 noiembrie, Lili și Silviu și-au botezat fiul. Nașii lui Thomas au fost medicul care l-a adus pe lume și soția lui.…

- Actorul Adrian Nartea (38 de ani), protagonistul serialului Vlad, și partenera lui de viața, modelul și make-up artista Alina Ferinceac vor deveni parinți pentru a doua oara. Cuplul mai are o fetița, Mara, in varsta de 3 ani, careia ii vor oferi o sora. Pentru a doua lor fiica, perechea a ales numele…

- In luna mai a anului 2019, Lavinia Pirva (35 de ani) și artistul Ștefan Banica Jr. (52 de ani) au devenit parinții unui baiețel, Alexandru (1 an și 5 luni). Recent, invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, artista a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei de cand a devenit mama. Lavinia Pirva,…