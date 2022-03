Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona s-a calificat in „sferturile” de finala ale Europa League, dupa ce a invins-o in returul din Turcia pe Galatasaray, scor 2-1. Xavi, antrenorul catalanilor, s-a declarat mulțumi de prestația elevilor sai. In fața formației lui Olimpiu Moruțan și Alex Cicaldau, Barcelona a avut parte de o misiune…

- Domenec Torrent, antrenorul celor de la Galatasaray, a prefațat partida pe care echipa sa o joaca joi impotriva Barcelonei, in „returul” optimilor Europa League. Dupa ce Galatasaray a reușit sa plece neinvinsa de pe Camp Nou in tur (0-0), turcii se gandesc serios sa produca surptiza și sa o elimine…

- Alexandru Cicaldau (24 de ani) și Kerem Akturkoglu (23 de ani) au fost urmariți de un scouter al lui Atletico Madrid, in remiza reușita de Galatasaray, scor 0-0, pe terenul Barcelonei, in prima manșa a optimilor de finala Europa League. Partida de pe Camp Nou cu FC Barcelona a fost un bun prilej pentru…

- Olimpiu Moruțan (22 de ani) și Alexandru Cicaldau (24 de ani) sunt iar criticați și scoși vinovați pentru sezonul dezastruos al lui Galatasaray. „Proiectul tinerilor a eșuat! Jucatorii mari fac echipele mari”, acuza Milliyet. Romanii de la Galatasaray au ajuns ținta preferata cand vine vorba de a gasi…

- Inaki Pena (22 de ani) a fost imprumutat de Barcelona la Galatasaray pana la finalul sezonului. Pena, candva considerat o speranța a Barcelonei, a evoluat doar la echipa a doua, incasand 8 goluri in 9 partide in actuala stagiune de Liga a 3-a. Inaki Pena nu a debutat in tricoul primei echipe a catalanilor.…

- Cotidianul Fotomac remarca faptul ca Domenec Torrent, inlocuitorul a lui Fatih Terim, și-a inceput mandatul la Galatasray ca Gica Hagi, in 2004: doua eșecuri consecutive. De fapt, Hagi a debutat cu 3 eșecuri. Galatasaray continua sa piarda. Joi seara a inregistrat a 3-a infrangere consecutiva, 1-3 cu…

- Moruțan și Cicaldau vor fi pregatiți de Domenec Torrent, fostul asistent al lui Guardiola la Barcelona, Bayern și Manchester City. S-a rezolvat problema bancii tehnice la Galatasaray. Doar o zi a ramas vacant postul din care fusese demis Fatih Terim, in urma unei intalniri cu președintele Burak Elmas.…

- Portalul de specialitate Transfermarkt a actualizat cotele jucatorilor din Turcia, iar Alex Cicaldau (24 de ani), mijlocașul lui Galatasaray, face parte din cel mai scump „11” al Superligii. Cicaldau valoreaza, potrivit Transfermarkt, 9 milioane de euro, atat cat era cota lui de piața și in octombrie.…