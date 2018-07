Cum au fost prinsi inaltii magistrati implicati in dosarele de mare coruptie. Detalii din anchete

Investigatori sub acoperire si cu identitate reala plasati printre vamesi si politisti de frontiera, telefoane interceptate, microfoane puse in lifturile unui tribunal sau in toaleta unei cladiri, acolo unde judecatorii discutau despre coruptie, sunt detalii inedite din dosarele de la DNA.



In cauzele de coruptie este necesara elaborarea unor strategii de ancheta care implica administrarea probatoriului in conditii dificile si pe parcursul unor perioade indelungate de timp. Concluziile apartin Florentinei Mirica, sefa Serviciului de Combatere a Coruptiei in Justitie din cadrul DNA, si…