Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza o perioada grea pentru șoferii buzoieni, cu șantiere pe multe strazi. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Buzau, Constantin Toma. Dupa vestea buna privind incheierea lucrarilor pe Unirii, Industriei și Transilvaniei, șoferii primesc o noua lovitura: in curand, in Buzau vor incepe ample…

- Andrei Prepelița e pus pe fapte mari la FC Buzau și a inceput deja campania de achiziții la clubul care-și propune promovarea in prima liga in sezonul urmator. Tehnicianul a adus doi fotbaliști pe care i-a antrenat in trecut la FC Argeș, goalkeeper-ul Alexandru Greab (31 de ani) și mijlocașul Ionuț…

- Consiliul de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica l-a ales, marti, pe Stefanita Munteanu in postul de presedinte al Directoratului companiei, denumit alternativ director general executiv sau Chief Executive Officer (CEO). Potrivit unui comunicat Transelectrica,…

- Un nou cutremur mediu, de 4,2 grade pe scara Richter, s-a produs marți dimineața, 20 iunie, la ora 01:45, in județul Buzau, zona seismica Vrancea. Și in Dobrogea a fost inregistrat, marți, la ora 5:34, un seism slab, cu magnitudinea 2,7, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de averse si instabilitatea atmosferica, ce vizeaza peste jumatate din tara. Astfel, specialiștii ANM avertizeaza ca pe parcursul zilei de duminica, intre orele 14:00 – 23:00, va fi Cod portocaliu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs, sambata, in judetul Buzau, la ora locala 13:13, potrivit datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 140 km, in apropierea urmatoarelor orase: 57 km…

- Un barbat din județul Buzau a ajuns in arestul poliției, acuzat ca și-a exploatat iubita, trimițand-o sa se prostitueze in Germania. Timp de aproximativ doi ani, tanara de 24 de ani, din Ialomița, a fost obligata sa se prostitueze in Manheim (Germania).

- Nr. 191 din 13 iunie 2023 PROGRAM RELATII CU PUBLICUL Va aducem in atentie ca, in zilele ce urmeaza, avand in vedere lucrari de mentenanta in anumite sectoare ale unitatii noastre, programul de lucrul cu publicul va suferi modificari, dupa cum urmeaza: 1.SERVICIUL RUTIER 15.06.2023, ghiseul de relatii…