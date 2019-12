Cum au fost duși de nas niște moldoveni: Schema unui grup criminal CHIȘINAU, 6 dec – Sputnik. Un grup criminal a fost destructurat dupa ce a sustras de la mai multe persoane 200 de mii de lei, anunța Procuratura Generala. Banii au fost luați prin inșelatorie dupa ce victimele le-au semnat procuri in baza carora faptașii erau mandatați sa-i reprezinte in diverse scopuri. © Sputnik / Miroslav Rotari Percheziții in 10 localitați, cu implicarea SIS: Schema pusa la cale de un grup criminal Procurile semnate le permiteau banuiților sa intreprinda și alte acțiuni in numele acelor persoane, cum ar fi „crearea conturilor bancare in beneficiul persoanelor, pe … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

