Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul București au decis sambata arestarea pentru 30 de zile a medicului Dan Tesloianu, de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi, in dosarul stimulatoarelor cardiace extrase din cadavre si montate la pacienti.

- Principalul suspect in ancheta privind montarea la pacienți de dispozitive cardiace luate de la cadavre este dr. Dan Tesloianu, medic primar cardiolog la Spitalul Județean de Urgențe „Sfantul Spiridon” din Iași, scrie Ziarul de Iași. Conform publicației, ancheta a pornit de la un control al Casei de…

- Mai multi medici cardiologi sunt acuzati ca luau dispozitive medicale de la persoane decedate si le montau la pacientii operati. Procurorii vorbesc despre mai mult de 170 de interventii. In total, 24 de perchezitii au avut loc vineri dimineata in Brasov, Iasi si Neamt. Au fost vizate cadre medicale,…

- Spitalul „Sfantul Spiridon" din Iasi este supus vineri, 17 februarie 2023, mai multor perchezitii care au loc in cadrul unui dosar de corupție instrumentat de IGPR și procurorii Inaltei Curți.

- REȘIȚA – Totul este demn de un scenariu de film, pornind de la o plangere facuta de un ginere cu funcție, pentru ca soacra, cu alta funcție, n-a mai putut inchiria terenul pe care deruleaza activitați comerciale pe domeniul public, in fața Spitalului Județean de Urgența din Reșița, dupa cum se arata…

- Incepand din acest an, asiguratii care au pensie in valoare de pana la 1.608 lei vor putea beneficia de medicamente compensate cu 90-. Plafonul de pensie la care se compenseaza cu 90- pretul de referinta al medicamentelor de pe sublista B a crescut de la 1.429 lei la 1.608 lei, conform Hotararii de…

- Iasul a fost in prima linie a razboiului ruso-ucrainean inca din prima zi in care rachetele rusesti au cazut pe teritoriul tarii vecine. Valul de refugiati care a fugit din calea armatei rosii a fost primit in capitala Moldovei si peste tot in judet, iar ucrainenii au fost sprijiniti sa mearga mai departe…

- Sapte localitati din judetul Covasna, in care traiesc peste 12.700 de oameni, nu au medici de familie, releva un raport al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…