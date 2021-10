Cum au contribuit trenurile de mare viteză la declinul Alitalia ​Alitalia, compania care și-a încheiat oficial existența, dupa 75 de ani de activitate, a disparut și fiindca italienii au avut o varianta tot mai buna de transport: trenurile de mare viteza. Pentru ca sunt rapide și moderne, numarul de pasageri a crescut de șase ori într-un deceniu la trenurile &"alta velocita&". De la Torino la Napoli sunt 938 km, cele mai rapide trenuri fac sub 5 ore și 45 de minute, iar biletul costa 110 euro daca este luat chiar înainte de calatorie și 80 de euro daca este luat cu doua saptamâni înainte.



