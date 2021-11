Stiri pe aceeasi tema

- Un articol dintr o publicatie britanica relateaza povestea unui cetatean din Marea Britanie care si a recuperat motocicleta sustrasa in anul 2020, cu ajutorul politistilor din Matca. Se pare ca proprietarul motocicletei a gasit pe un site de vanzari un anunt in care se oferea spre vanzare o motocliteta…

- Politistii tulceni au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce marti seara un barbat din comuna Ciucurova a fost gasit mort pe o strada din orasul Tulcea, a anuntat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea, citat…

- Doua persoane din Bargaoani au fost retinute de politisti sub acuzatia de tainuire, intr-un dosar penal ce priveste furtul unui autoturism de lux din Marea Britanie. Retinerile au avut loc in urma a doua perchezitii efectuate la punctele de lucru ale unei societati comerciale din Bargaoani, se arata…

- Doua femei, una asistenta in Focșani, iar cealalta ofițer MApN in București au gasit duminica o borseta cu peste 11.500 de lei, documente si alte obiecte de valoare, pe marginea drumului DJ 205J din comuna Fitionesti. Femeile au mers imediat la poliție și au predat bunurile, a informat Inspectoratul…

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut de politistii ieseni, fiind acuzat ca a falsificat mai multe buletine de analize COVID, pe care le-ar fi pus la dispozitia unor persoane care s-au deplasat in Marea Britanie, potriivit news.ro. Politistii ieseni au facut doua perchezitii domiciliare in…

- Cinci mașini au ars in parcarea unui bloc din zona centrala a municipiului Galati. Momentan nu este cunoscuta cauza exacta a incendiului. Pompierii iau in calcul ipoteza ca focul sa fi fost pus intenționat. UPDATE. Pompierii au stabilit ca incendiul din noaptea de marti spre miercuri care a cuprins…

- O fetita de 13 ani a fost gasita moarta, duminica, intr-o rapa adanca dintr-o padure aflata pe raza comunei Telciu. Cu o seara inainte familia a anuntat Politia despre disparitia ei, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Din primele informatii, fetita…

- Trei persoane au decedat, in noaptea de joi spre vineri, pe soseaua de centura a municipiului Focsani, in urma impactului intre autoturismul in care acestea calatoreau si un TIR, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „In cursul noptii, la ora 1,20, politistii din cadrul Serviciului…