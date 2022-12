Cum au ajuns caii de rasă lipițană din România în Patrimoniul UNESCO! (VIDEO) Cum au ajuns caii de rasa lipițana din Romania in Patrimoniul UNESCO chiar pe 1 Decembrie anul acesta? Este vorba despre un demers complex, desfașurat cu expertiza specialiștilor. Pe 1 decembrie 2022, Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitații, reunit la Rabat, in Maroc, a decis inscrierea in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitații a Tradițiilor de creștere a cailor de rasa lipițana din 7 țari. Acestea sunt: Austria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Italia, Romania, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

