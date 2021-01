Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta cantareța Anica Ganțu a trecut prin clipe foarte grele in urma cu mai mulți atunci cand in urma unei probleme de sanatate a ajuns la spital, iar starea sa s-a inrautați! Interpreta a intrat in stare de inconștiența, iar medicii au declarat-o moarta!

- Cea mai friguroasa noapte din acest an a prins-o pe cantareața Saveta Bogdan fara caldura in casa! Interpreta de muzica populara e revoltata, deoarece deși se afla in Centrul Bucureștiului, apartamentul in care locuiește nu primește caldura, la fel ca alte cateva mii din Capitala!

- Vladuța Lupau este cunoscuta acum in toata Romania, cat și peste hotare, datorita talentului sau incontestabil, dar te-ai intrebat vreodata cum arata frumoasa interpreta de muzica populara atunci cand era mica? Soția lui Adi Rus și-a bucurat fanii cu niște amintiri de suflet, impartașindu-le o fotografie…

- Gabriela Cristea s-a deschis din nou in fața fanilor! Soția lui Tavi Clonda a renunțat la orice urma de produs cosmetic și s-a afișat nemachiata, luandu-i pe toți prin surprindere. Iata cum arata vedeta mai naturala ca oricand!

- Denisa Gog, solista si dansatoare la ansamblul folcloric din localitatea Dumbravita, aflata la marginea Timisoarei, și-a pierdut viața joi dupa-amiaza intr-un tragic accident rutier. Tanara...

- E sarbatoare și rasuna muzica, in casa Zinaidei Julea. Una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara din țara a implinit 69 de ani. Zinaida Julea ne-a spus ca a primit nenumarate felicitari de la toți prietenii, colegii și admiratorii sai.

- Mirela Vaida și-a luat admiratorii prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții! Frumoasa prezentatoare de televiziune a demonstrat ca nu are nimic de ascuns și s-a afișat complet nemachiata! Iata cum arata tenul vedetei fara nicio urma de produs cosmetic!

- Interpreta de muzica populara Vladuța Lupau a dezvaluit recent ca a fost infectata cu noul coronavirus. Vladuța Lupau, infectata cu noul coronavirus. Cum se simte? „Dragii mei … vreau sa va spun ca, în urma cu câteva zile, am avut simptome specifice unei raceli, ca atare am luat decizia de a merge…