- Cazinoul din Constanța va fi reabilitat! Dupa zeci de ani de asteptare, simbolul de la malul marii va fi readus la viata Premierul demis Viorica Dancila a dat asigurari, luni, in deschiderea sedintei de guvern, ca este garantata reabilitarea Cazinoului din Constanta. „€Dupa zeci de ani de asteptare,…

- Viorica Dancila isi depune candidatura pentru alegerile prezidentiale acum la sediul BEC. Premierul spune ca a adunat 1,6 milioane de semnaturi din partea sustinatorilor. Tot azi va merge sa depuna...

- Viorica Dancila a participat, luni, la festivitatea de deschidere a anului scolar la Scoala Gimnaziala din Santamarie Orlea, judetul Hunedoara. "Educatia inseamna pentru acesti copii o viata mai buna, un trai mai bun, oportunitatea de a-si cladi un rost in viata. Educatia reprezinta, concret,…

- Viorica Dancila a declarat, la deschiderea anului școlar, ca vrea ca un numar cat mai mare de elevi sa ajunga la facultate și sa faca performanța. Premierul a precizat ca educație inseamna o viața mai buna pentru copii, ieșirea din saracie și combaterea violenței domestice.„Educația inseamna…

- Viorica Dancila nu-și va retrage candidatura de la viitoarele alegeri prezidențiale, a anunțat președintele PSD dupa Comitetul Executiv al PSD. Acest subiect nu a fost deloc abordat in discuțiile cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care ar fi vrut sa fie el candidatul coaliției aflate la guvernare.…

- Premierul a anunțat ca va da o ordonanța de urgența, pentru ca in cazul criminalilor, pedofililor și violatorilor sa fie data și pedeapsa cu inchisoarea pe viața. Iata ce e declarat Viorica Dancila ”Astazi s-au implinit 2 saptamani de la primul apel al Alexandrei. Tragedia de la Caracal ne-a adus in…

- "Am spus ca vreau sanctiuni drastice pentru criminali, violatori si pedofili. Voi da o ordonanta de urgenta pentru instituirea pedepsei cu inchisoarea pe viata, respectiv inasprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranta pentru lipsa de umanitate si lipsa de respect fata de cetatean", a declarat…

- Reprezentanții Ministerului Educației s-au intalnit, luni, la București, cu cei ai elevilor, dascalilor și ai parinților, in sedinta Comisiei de Dialog Social, la care au luat parte și delegați din partea patronatelor din turism. Toți au spus ca nu doresc prelungirea vacanței cu o saptamana, varianta…