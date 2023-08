Stiri pe aceeasi tema

- Exoticul ficior brazilian Banto Dos Santos este noua surpriza a nunților de la noi. In trend la petrecerile ardelenești, folcloristul care horește mandru imbracat in port popular are agenda plina de evenimente la care este arvunt sa cante, pildele sale muzicale-din care amintim: ”Sus paharele de vin”,…

- Ieri regina topurilor muzicale, astazi Uni-k este regina TIR-urilor in America. Pe numele sau Cristina Darha, solista care odinioara, lansa succes dupa succes și-a gasit implinirea peste ocean, și in plan privat, și profesional. Surprinzator, nu in mediul artistic, unde a fost una dintre cele mai promovate…

- Greva scenaristilor de la Hollywood, care paralizeaza in prezent productia de filme si seriale in Statele Unite, a atins miercuri pragul simbolic de 100 de zile, specialistii din industrie acuzand studiourile pentru aceasta borna simbolica „rusinoasa”. Dupa mai bine de trei luni de greva, prapastia…

- Este doliu la Hollywood! Cunoscuta actrița Sandra Bullock trece prin momente cumplite, asta dupa ce, in urma cu cateva zile, partenerul ei, Bryan Randall, s-a stins din viața. Barbatul avea doar 57 de ani cand a trecut in neființa. Cei doi urmau sa se casatoreasca.

- Suleman Dawood, 19 ani, care a murit in submersibilul Titan, si-a luat cubul Rubik cu el pentru ca voia sa doboare un record mondial, a declarat mama sa, Christine, intr-un interviu pentru BBC, preluat de News.ro. Tanarul a aplicat la Guinness World Records, iar tatal sau, Shahzada, care a murit si…

- Ziua Internaționala a Tatalui. Cum au sarbatorit vedetele In weekend a fost Ziua Internaționala a Tatalui, sarbatorita peste tot in lume, dar in special peste ocean, in Statele Unite. Nici vedetele nu au facut excepție și au celebrat cum se cuvine aceasta zi speciala. Daca tații celebri de la Hollywood…

- Al Pacino a devenit tata pentru a patra oara. Iubita actorului, care este cu 54 de ani mai tanara decat el, a nascut un baiețel perfect sanatos.Al Pacino și Noor Alfallah au devenit parinții unui baiețel. Reprezentanții actorului au confirmat vestea nașterii celui de al patrulea copil al starului de…

- Anastasia Soare este cea mai celebra romanca de la Hollywood, impunandu-se ca o adevarata personalitate in domeniul beauty. Ea a reușit sa-și construiasca un adevarat imperiu, toate vedetele de renume internațional, apeland la serviciile ei. Cea care ii va moșteni afacerea este fiica ei, Norvina, care…