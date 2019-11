Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda o tin dintr-o petrecere in alta. De la finalul verii, cand s-au casatorit religios si pana acum acestia au avut mereu motiv de sarbatoare si de petrecere.

- Gabriela Cristea a luat o decizie importanta, dupa ce a devenit mama a doua oara. Soția lui Tavi Clonda este decisa sa scape de kilogramele acumulate pe perioada celor doua sarcini și a dezvaluit care este secretul ei. Gabi Cristea nu are o dieta stricta, insa isi calculeaza caloriile, are fix cinci…

- Mare sarbatoare in familia Gabrielei Cristea. Maine, prezentatoarea show-ului Like a Star de la Antena Stars isi sarbatoreste ziua de nastere. Tavi Clonda are de gand sa-i pregateasca aceasta o mega surpriza

- In anul 2013, Gabriela Cristea si Tavi Clonda incepeau o noua viata, impreuna. Iubirea lor a trecut testul timpului si acum au familia la care au visat! Formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri ale momentului insa, nu multi stiu cum s-au cunoscut. Iti mai amintesti cum aratau in primele luni ale…

- Este ziua cea mare pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Cei doi iși creștineaza fetița cea mica, pe Iris, iar Antena Stars are primele imagini din interiorul bisericii, acolo unde toata lumea radiaza de emoție și fericire!

- Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine, in care apare alaturi de soțul ei, Marius Elisei. Vedeta a anunțat ca sunt pregatiți de nunta, cel mai probabil de cea a lui Tavi și Gabriela Cristea, care se vor cununa religios astazi. Oana Roman a atras admirația…

- La sfarșitul acestei luni, vedeta de televiziune Gabriela Cristea va avea nunta, dar și botez. Gabriela Cristea se pregatește pentru doua mari evenimente din viața sa. Luna aceasta, vedeta face nunta cu Tavi Clonda, dar cei doi iși vor boteza și fata cea mica. Vedeta de televiziune a dat detalii despre…