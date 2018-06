Stiri pe aceeasi tema

- Designerul Kate Spade s-a sinucis. Ea a fost gasita spanzurata in propria locuința din New York, marți, in jurul orei 10. (Super oferte la accesorii gaming) Marți, la ora 10 și 20 de minute, Kate Spade a fost gasita in apartamentul ei din New York. Ea s-a sinucis, spanzurandu-se. Medicii care au ajuns…

- Designerul Kate Spade a fost gasit moarta in apartamentul sau din New York. Acesta s-ar fi sinucis, relateaza BBC. Kate Spade avea 55 de ani. Post-ul Designerul Kate Spade a fost gasit moarta in apartamentul sau din New York. Acesta s-ar fi sinucis apare prima data in Libertatea.ro .

- Nunta regala a insemnat pentru Kate Middleton prima sa apariție in public de cand a nascut al treilea copil. Ca de fiecare data, apariția sa a fost una deosebita. Ducesa de Cambridge a ales o ținuta de culoare galben pal, la care a asortat o palarie Philip Treacy, in aceeași nunta. Ținuta a fost creata...…

- Respectand agenda evenimentului, Ducesa de Cambridge a sosit la cateva momente dupa ce soțul sau, Prințul William, a fost vazut intrand in Capela St. George alaturi de mire, Prințul Harry. Aceasta a sosit in coloana, alaturi de mireasa și de alaiul ei, respectiv pajii și domnișoarele de onoare. Kate,…

- Soții Middleton urmeaza sa devina din nou bunici, fiica lor cea mica, Pippa, fiind insarcinata cu primul copil. Potrivit presei internaționale, sora Ducesei de Cambridge urmeaza sa nasca in toamna aceasta! foto: Hepta, arhiva La 11 luni de la nunta, Pippa iși anunța sarcina Inca un bebeluș in familia…

- Pippa Middleton, sora mai mica a Ducesei de Cambridge, e insarcinata. Ea și soțul sau, James Matthews, vor deveni la finalul acestui an parinți pentru prima data. Vestea cea mare era oarecum așteptata, pentru ca in trecut, sora lui Kate Middleton a afirmat dintotdeauna ca iși dorește sa aiba copii imediat…

- Aflata in ultima luna de sarcina, Kate Middleton arata minunat! Deși este gravida, abia ca a pus kilograme in plus, iar o marte parte din merit o are dieta urmata de Ducesa de Cambridge. Prin urmare, ce mananca mamica pentru a se mențina sanatoasa și subțirica?