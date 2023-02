Cum arată Târgu Jiu după cutremur. Mai multe clădiri și mașini au fost avariate Locuitorii orașului Targu Jiu au trecut prin clipe de panica dupa ce un cutremur de 5, 7 Richter a zguduit intreg orașul. Turla bisercii sta sa cada, iar din primarie cad bucați de tencuiala. Potrivit ultimelor date, in urma cutremurului mai multe bucati de tencuiala din fatada unui bloc s-au desprins si au cazut peste masinile din parcare. Nu numai blocurile au fost afectate ci și alte instituții. Turla bisercii din oraș sta sa cada. In imagini se poate observa cat de avariata este turla. Deja, bucați de tencuiala au cazut peste mai multe autoturisme parcate in apropiere. Și primaria din Targu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Targu-Jiu fug din oraș, dupa cutremurul de 5,7 pe scara Richter produs marți, 14 februarie 2023, al doilea in ultimele doua zile. Autoritațile au facut un bilanț prvizoriu in urma evaluarii pagubelor.

- Cutremurele din Turcia și Siria i-au amintit lui Mircea Badea de cel din Romania, din 1977, cand au murit mii de oameni. Realizatorul „In gura presei”, de la Antena 3, a povestit cine i-a salvat viața atunci, cand el avea doar 3 ani. Mircea Badea și-a reamintit de 4 martie 1977, ziua in care Romania…

- Seismul s-a produs la o adancime de 15 km, in apropiere de Targu Jiu si s-a simțit la Craiova, Sibiu, Hunedoara, Timișoara și Drobeta Turnu Severin.Mai mulți locatari au postat in mediul online imagini cu scara blocului in care locuiesc crapata de la cutremur. Oamenii se tem ca in cazul unui seism mai…

- A fost panica in orasul italian Sienna, miercuri noapte spre joi, dupa ce localitatea a fost zguduita de 20 de cutremure. Locuitorii au petrecut toata noaptea pe strazi, speriati ca tragedia din Turcia si Siria s-ar putea repeta si la ei. Seismele au fost de mica intensitate, cu magnitudini intre 3,5…

- Președintele Turciei a declarat stare de urgența pentru 3 luni in 10 provincii afectate de cele doua seisme majore, cu magnitudinea 7.8, respectiv 7.5. Numarul victimelor a ajuns deja la cateva mii și crește continuu, pe masura ce sunt gasite tot mai multe trupuri neinsuflețite, relateaza AFP. Turcia…

- Un nou cutremur de 5,7 pe scara Richter a avut loc luni la pranz in Turcia. Este al treilea seism care s-a produs azi. Situația in Turcia este foarte grava. Autoritațile vorbesc de mii de victime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Locuitorii din capitala Chinei, Beijing, au fost autorizati marti sa intre in parcuri, supermarketuri, birouri si aeroporturi fara a prezenta dovada unui test COVID-19 negativ, in conditiile in care autoritatile au in vedere la nivel national o serie de masuri de relaxare, dupa protestele istorice de…

- Locuitorii orașului Targu Jiu sunt rugați de primarul Marcel Romanescu sa doneze globuri. Acestea vor fi așezate in bradul de Craciun, instalat in centrul municipiului. Autoritațile locale au optat pentru cheltuieli minime in ceea ce privește iluminatul festiv, iar acum cer ajutorul cetațenilor. Edilii…