Cum arată Tableta ZOOM – DTEN ZOOM a anunțat ca va lansa oficial o tableta DTEN optimizata pentru videoconferințe. Prețul anunțat este de 599 de dolari. Cu un ecran de 27”, tableta se aseamana cu un ecran TV cu niște camere performante și microfoane capabile sa capteze sunetul intr-un mod care sa elimine din eventualul zgomot de fundal cu ajutorul inteligenței... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

