- Initiatorii traseului Via Transilvanica, drumul de pelerinaj proiectat intre Putna (Suceava) si Drobeta Turnu Severin (Mehedinti), au anuntat ca au amenajat deja 398 de kilometri din totalul de 950 ai traseului.

- Targul Mesterilor Populari are loc pe Esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu”, Piața „William Shakespeare”, Craiova, in perioada 25-27 octombrie. Targul Meșterilor Populari reunește la Craiova de 42 de ani, diversitați și pluritați culturale tradiționale din intreaga țara, in pavilioanele special…

- V.S. Echipa Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a clasat in primele locuri din țara in cadrul Competiției Naționale de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat, faza a III-a, editia a VIII-a 2019. Din echipa ISU Prahova fac parte lt. col. Satmar Sorin, in calitate…

- Un barbat, de 31 de ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, a fost depistat ieri in trafic in localitatea gorjeana Dobrița, in timp ce conducea un buldoexcavator, aparținand societații comerciale la care era angajat, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Locuitorii a doua strazi din municipiul Suceava beneficiaza din aceasta toamna de strazi și trotuare noi, cu locuri de parcare amenajate și marcate, ca urmare a finalizarii lucrarilor de reparație capitala.Cele doua strazi modernizate sunt strada Viitorului din cartierul Obcini si strada Putna, din…

- Ion Cupa, propunerea facuta de premierul Viorica Dancila pentru portofoliul Energiei, este vicelider al Grupului Parlamentar ALDE din februarie 2018, președinte al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, noteaza Mediafax.Ion Cupa este nascut în 1969, din Mehedinți.…

- In luna august, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala de pe raza judetului Suceava.…

- Un tren de marfa a deratat in Suceava, intre statiile Dornesti si Putna, iar unul dintre cele patru vagoane ale acestuia s-a rasturnat. Va mai dura cateva zile pana cand circulația feroviara va fi reluata in locul incidentului.