Incepand de luni, 20 martie, elevii claselor a VIII-a vor susține simularile la Evaluarea Naționala 2023. In acest context, ministerul Educației a publicat joi un ghid cu informații despre aceste examinari. Acestea vin in sprijinul elevilor care, in curand vor susține primul examen important din viața lor. Incep simularile la Evaluarea Nationala 2023 Elevii claselor […]