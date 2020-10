Stiri pe aceeasi tema

- E haos in Romania, la doua saptamani de la deschiderea școlilor. Un sfert din școli fac ore online, iar elevii merg la școala prin rotație. Aproximativ un sfert din școlile din Romania sunt in scenariul galben, iar elevii vin la cursuri prin rotație. Asta reiese dintr-un raport al Ministerului Educației…

- Președintele Asociației Invațatorilor din Romania, Viorel Dolha, vorbește in direct la Adriana Nedelea LA FIX despre ce probleme și nevoi sunt in clasele mici, unde se pun bazele educației și unii elevi abia invața sa scrie și sa citeasca, dar și despre cum ar putea cadrele didactice, in pandemie, cu…

- "Parca mai mult vorbim de reluare școlilor, mai mult ca niciodata, deși școala nu mai are nicio valoare și chiar daca ar mai avut, este diluata de situația sanitara și disperata a școlilor din Romania. Elevii nu au unde se duca, practic, școlile nu sunt pregatite nici macar cat sunt pregatite spitalele,…

- Mii de elevi din toata țara risca sa nu poata invața absolut deloc in primele doua saptamani de școala! Pur și simplu nu au de pe ce! In 43 de localitați din Romania școala va incepe pe 14 septembrie exclusiv online! Ministerul Sanatații a facut publica lista localitaților unde rata de imbolnavire raportata…

- Scolile nu mai sunt obligate sa respecte distantarea intre bancile elevilor din ciclul primar, gimnazial si liceal. Masura a fost luata in contextul in care scolile din Romania nu pot gazdui toti elevii daca se cere distantarea de doi metri intre acestia, conform Libertatea. Citeste si: Sfaturile…

- Cu exact o luna inainte de a incepe cursurile, Gabriela Alexandrescu, președintele Salvați Copiii, avertizeaza ca ghidurile pentru redeschiderea școlilor trebuie sa fie publicate urgent de Ministerul Sanatații. Altfel, “situația va fi dramatica“. Alexandrescu mai atrage atenția ca descentralizarea deciziei…

- "Este nevoie de susținerea in școli a invațamantului profesional și de o asumare atat la nivelul oficialilor cat și de catre angajatori a unui rol activ in domeniul pregatirii profesionale. Un electrician proaspat absolvent de școala profesionala este incadrat cu un salariul minim brut de 3500-4000…

- Institutul Național al Patrimoniului și Ministerul Culturii organizeaza intre 23 august și 5 septembrie 2020, la Ceplenița, județul Iași, o prima Școala de vara dedicata dedicata cercetarii patrimoniului arheologic și reședințelor boierești din zona Moldovei. Școala de vara de la conacul Cantacuzino-Pașcanu…