- PNL a primit in partid mai mulți politicieni de la PSD sau alte partide inainte de alegerile locale. Strategia, criticata de insuși Klaus Iohannis, se pare ca a dat rezultate bune. Mihai Chirica (Iași) ex-PSD a reușit sa caștige un mandat. Pana in acest moment s-au numarat voturile pentru…

- USR-PLUS a reușit sa obțina rezultate surprinzatoare in Timișoara, unde candidatul Dominic Fritz a caștigat in fața lui Nicolae Robu, in Brașov, unde Allen Coliban a anunțat victoria in fața lui PNL-istului George Scripcaru, dar și la Campulung Muscel, unde fosta vedeta Elena Lasconi și-a adjudecat…

- Rezultate alegeri locale Iași. Secțile de votare s-au inchis la ora 21.00, iar acum incep sa apara primele rezultate ale alegerilor locale pentru Iași. In capitala Moldovei, PNL a apelat la un transfer tocmai de la rivalii de la PSD. L-a adus in partid pe primarul Mihai Chirica, cel care se afla de…

- "Dupa 10 ani de absenta, evenimentul pe care l-am creat la Iasi, Romanian Fashion Week si-a propus sa revina in luna mai, anul acesta, sub o noua denumire si cu o anvergura mult mai mare, sub numele de Romanian Creative Week. Acest eveniment era programat in mai, cu sprijinul Primariei si a unor companii…

- Deputatul USR Cosette Chichirau, care candideaza din partea alianței USR PLUS la primaria Iași acuza existența unui „blat” intre ministrul Mediului, Costel Alexe, președintele PNL Iași, și actualul primar Mihai Chirica, precum și intre consilierii locali de la PNL și PSD care și-au votat „unii altora…

- Presedintele filialei USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca primarul Mihai Chirica nu i-a eliberat autorizatia pentru bannere si corturi de campanie, desi a depus solicitare in acest sens de trei saptamani."Suntem la cateva zile de…

- Un roman va face 6 luni de inchisoare in Spania pentru ca și-a jignit și amenințat soția. Barbatul a fost condamnat dupa ce i-a spus consoartei sale ”scroafa”.Judecatorii din Iași au admis arestarea preventiva a unui barbat de 55 de ani pe numele caruia autoritatile judiciare din Spania au…

- Candidatii USR-PLUS la Primaria si CJ Iasi avertizeaza intr-o conferinta de presa asupra aparitiei "Clanului baronilor" la Iasi, prin alaturarea consilierului local Eduard Boz tandemului Costel Alexe - Mihai Chirica. Cosette Chichirau a amintit si controversata revenire a Narcizei Nedelcu la sefia OCPI…