Cristina Ștefan este insarcinata pentru a doua oara, cu celebrul actor Denis Ștefan, iar amandoi sunt in al noualea cer de cand au aflat ca familia lor se va mari. Cei doi o au pe micuța Delia Maria, mezina familiei, cu care se mandresc și care seamana izbitor cu tatal ei. Pe Cristina Ștefan a surprins-o nostalgia și a postat cateva fotografii din perioada in care era insarcinata pentru prima data, in 2013.