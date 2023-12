Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu nu are o relația buna cu parinții sai, relația lor degradandu-se dupa ce criticul de moda a ales sa se casatoreasca cu Mihai Albu. Iata cum se ințelege aceasta cu soacra sa, mama lui Mike Alexandru.

- Carmen de la Salciua și soțul ei, Marian Corcheș, formeaza un cuplu de doi ani și sunt casatoriți de un an. Cei doi sunt foarte fericiți impreuna, insa, ca in orice familie, mai apar și mici certuri sau neințelegeri. Cantareața ne spune, in eclusivitate pentru Spynews.ro, de la ce ajunge sa aiba discuții…

- Carmen de la Salciua a aflat de exista unui cont cu numele sau pe o platforma pe care nu o folosește. Cantareața și-a anunțat fanii sa aiba grija și iși dorește sa rezolve situația, astfel ca paginile ca numele ei sa dispara.

- Carmen de la Salciua a rabufnit, dupa ce o femeia a jignit-o public! Cantareața a reacționat și a spus cat de mult au afectat-o mesajele rautacioase la adresa ei. Artista nu a stat niciodata departe de comentariile negative la adresa ei și mereu le-a dat replica celor care nu au avut-o la suflet.

- Halloween, sarbatoare specifica poporului american, starnește an de an reacții din partea romanilor. Unii abia așteapta sa se deghizeze și sa intre in rand cu lumea , iar alții susțin ca aceasta sarbatoare nu are ce cauta la noi. Printre cei care sunt total impotriva se numara, se pare, și Carmen de…

- Carmen de la Salciua a transmis recent un mesaj tranșant pentru cei care o judeca. Artista a fost foarte deranjanta și a postat un text pe rețelele de socializare. Iata ce le-a spus cantareața celor care o judeca!

- La varsta de 34 de ani, Carmen de la Salciua s-a inscris la facultate! Artista este oficial studenta la Facultatea de Teologie. Chiar daca au trecut ani buni de cand a absolvit liceul, Carmen de la Salciua a decis ca este momentul sa studieze un domeniu de care este foarte intersata și anume, religia.…