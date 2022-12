Cum arată și cu ce se ocupă Alexandra Ceaușescu, nepoata lui Nicolae Ceaușescu Cum arata și cu ce se ocupa Alexandra Ceaușescu, nepoata lui Nicolae Ceaușescu. Ei bine, Alexandra, fiica lui Valentin Ceaușescu, baiatul cel mare al lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu, are 26 de ani și este pasionata de design interior. Alexandra Ceaușescu a ales dintotdeauna discreția și mulți dintre cei care au apelat la serviciile ei au considerat ca este o simpla coincidența numele pe care il poarta. Elena și Nicolae Ceaușescu au avut trei copii – Zoia, Nicu și Valentin, insa doar cel din urma mai este in viața. In varsta de 73 de ani, Valentin se bucura de un trai normal și discret, departe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul universitar 2o22 - 2o23 a inceput astazi Foto: Arhiva. Anul universitar a început astazi cu festivitati la mai multe institutii de învatamânt din tara. În Bucuresti, presedintele Klaus Iohannis a participat la ceremonia organizata de Universitatea…

- Președintele Klaus Iohannis a fost intampinat, luni, de protestatarul Marian Ceaușescu, la deschiderea anului universitar la Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” din București. Inainte ca șeful statului roman sa-și susțina alocuțiunea, in cadrul festivitații de deschidere a anului universitar…

- Fostul ministru al Educatiei Sorin Cimpeanu susține ca nu se simte vizat de afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis legate de fenomenul toxic al plagiatului."Din perspectiva celui chemat sa vegheze la implementarea acelor sanctiuni dure, din perspectiva celui care a propus in legea Educatiei acel sistem…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers luni la deschiderea anului universitar de la Universitatea de Arhitectura din București, fiind prima sa apariție publica dupa demisia ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, in urma scandalului de plagiat. Iohannis a susținut, in discursul sau, ca legile educatiei trebuie…

- Sorin Cimpeanu și-a motivat, luni, demisia din funcția de ministru al Educației, el susținand ca era necesar sa faca asta “pentru a nu periclita reforma in educație”. Declarația sa vine in contextul in care președintele Klaus Iohannis a vorbit de toleranța zero in privința plagiatului, acuzații care…

- Președintele Klaus Iohannis a participat luni la festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023, la Universitatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” din București. „Avem nevoie de toleranța zero in privința plagiatului, iar noile legi ale educației trebuie sa includa prevederi explicite…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut luni, 3 octombrie 2022, la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti, o alocutiune in cadrul festivitatii de deschidere a anului universitar 2022 2023.Va prezentam in continuare textul alocutiunii:Va multumesc pentru invitatia…

- Presedintele Klaus Iohannis participa la festivitatea organizata la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", unde a sustinut o alocutiune. Evenimentul a fost transmis LIVE pe TVR INFO. Știre in curs de actualizare.