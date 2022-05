Cum arăta Puya în adolescență. Galerie FOTO Cum arata Puya pe vremea cand era adolescent. Aventura in ritm de hip-hop continua și dupa 25 de ani pentru cel ce s-a lansat sub titulatura La Familia. La 42 de ani, este total diferit fața de anii cand se numara printre primii rapperi romani, pe la jumatatea anilor ’90, cand s-au lansat in umbra celor de la BUG Mafia. De la puștiul care iși canta poveștile de strada din Cartierul Salajan și pana la cel de astazi, solistul și enternainerul s-a schimbat chiar daca a ramas insa fidel tusorilor ”zero”. Ca in textele melodiilor sale de la inceputuri, nu i-au fost straine in toata acesta perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

