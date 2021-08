Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea se mandrește cu cariera lui din industria muzicala din Romania, dar și cu familia sa. E logodit cu Antonia și impreuna au doi baieți, pe Dominic și pe Akim. Acum, artistul și-a aratat parinții, cei care l-au sprijinit mereu de-a lungul anilor. Ion și Constantina Velea petrec mult timp cu…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat imagini 3D cu tronsonul 5 al Autostrazii Sibiu-Pitești. Pe cei 30 km de la Curtea de Argeș la Pitești vor fi 13 poduri, trei paraje și un viaduct. Autorizația de construire pentru acest segment a fost emisa in luna iunie.…

- Alex Velea a deschis cutia Pandorei! Solistul a vorbit, in premiera, despre inceputurile relației sale cu Antonia, care abia anul trecut a reușit sa finalizeze divorțul de fostul soț, italianul Vincenzo Castelllano. Antonia și Alex Velea au foast acuzați atunci ca traiesc in pacat și ca și-au cladit…

- Expoziția „Maramureș: tradiții și povești”, structurata in doua secțiuni, una fotografica și una etnografica, și care infațișeaza un univers rural autentic, fermecator prin simplitatea și...

- Copiii cu varsta de 12 ani și peste se pot vaccina de miercuri, 2 iunie, impotriva COVID-19, este anunțul facut de autoritațile romane. Insa parinții sau tutorele legal trebuie sa iși dea acordul scris in acest sens. Imunizarea copiilor se va face cu serul produs de Pfizer. Parinții pot face programare…

- Fiica jurnalistului Robert Turcescu, Ioana Taisia (20 ani), cocheteaza de cațiva ani buni cu moda. In vara anului 2020, Ioana a realizat o colecție de corsete in parteneriat cu Oana Nuțu, actuala soție a tatalui ei. Ioana a avut dintotdeauna o pasiune pentru moda și blogging, iar preocuparea mamei sale…

- ”Bataie” pentru locul 1 in trending-ul de pe YouTube! Alex Velea și Florin Salam se dueleaza in piese cu Lino Golden și Jador. Iubitul Antoniei a lansat piesa ”Construiesc un imperiu”, alaturi de Golden Gang și celebrul manelist, in timp ce Lino Golden a lansat ”Sunt o forța”, in colaborare cu Jador…

- Alex Velea și gașca sa „Golden Gang” au anunțat o colaborare muzicala cu Florin Salam. Impreuna canta melodia „Construiesc un imperiu”, au filmat chiar și un videoclip in care apare și Antonia.Alex Velea și „Golden Gang”, echipa de cantareți ai artistului, au lansat pe 11 mai in colaborare cu Florin…