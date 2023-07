Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk și directoarea executiva a Twitter, Linda Yaccarino, au dezvaluit luni, 24 iulie, un nou logo pentru platforma de socializare - un "X" alb pe fundal negru -, care inlocuiește cunoscutul simbol al pasarii albastre, scrie Reuters."X este aici! Hai s-o facem", a scris, intr-un mesaj, Linda Yaccarino,…

- Elon Musk si directoarea executiva a Twitter, Linda Yaccarino, au prezentat luni un nou logo pentru platforma sociala, care este un ”X” de culoare alba pe un fundal negru inlocuind astfel cunoscutul simbol al retelei, care era o pasare albastra, relateaza Reuters . ”X este aici! Hai s-o facem”, a scris…

- “X este aici! Hai s-o facem”, a scris pe Twitter Yaccarino, care a postat si o fotografie cu logo-ul proiectat pe birourile companiei din San Francisco. X is here! Let’s do this. — Linda Yaccarino (@lindayacc) Lights. Camera. X! — Linda Yaccarino (@lindayacc) Atat pe contul de Twitter al lui Yaccarino,…

- Misiunea economica timișeana organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in Statele Unite ale Americii a deschis noi posibilitați de colaborare economica romano-americana. Delegația de afaceri a CCIAT a fost primita, in data de 8 mai, de Dana Beldiman, consul general onorific al Romaniei…

- Consulatul General Onorific al Romaniei la San Francisco a fost, luni, 8 mai, gazda unei delegatii de oameni de afaceri din Timisoara, care participa la misiunea economica in SUA organizata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Timis. Excelenta Sa Dana Beldiman a ascultat, cu interes…

- Conducatorii auto care nu platesc rovinieta in anul 2023 risca amenzi destul de mari, acestea variind in funcție de categoria autoturismului deținut. „Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este responsabila de verificarea mașinilor și de sancționarea șoferilor și, astfel,…

- Petiția poarta numele „Nehammer trebuie sa plece” și a fost semnata deja de peste o suta de mii de oameni. Ca o petiție pentru un referendum sa fie luata in considerare de Camera inferioara a Parlamentului austriac sunt necesare cel puțin 100.000 de semnaturi.Situația este din ce in ce mai tensionata…

- Catalin Gherzan: Reorganizarea administrativ-teritoriala este necesara! Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a lansat o dezbatere prin care solicita reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei. Conform CCIR, Romania nu ar trebui sa aiba mai mult de 15 județe și ar trebui sa dispara…