Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu radiaza de fericire, asta pentru ca a putut sa iși construiasca casa mult visata. Fosta soție a lui Gabi Badalau a pus la punct ultimele detalii pentru noua locuința și așteapta sa se mute alaturi de cei mici care sunt nerabdatori. Claudia Patrașcanu a postat primele imagini cu casa…

- Bianca Dragușanu a facut apel in procesul de defaimare cu Claudia Patrașcanu. Avocata vedetei de televiziune a anunțat ca un nou termen de judecata va avea loc chiar luna aceasta, noteaza Spynews.ro . Bianca Dragușanu a dat-o in judecata pe Claudia Patrașcanu și o acuza ca din cauza ei a pierdut un…

- Zilele trecute, Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu s-au intalnit la Judecatoria Constanța, unde iubita lui Gabi Badalau ii deschisese un proces artistei. In prima faza, instanța a respins cererea de chemare in judecata, cerere facuta de fosta asistenta TV. Bianca Dragușanu a dat-o in judecata pe…

- Claudia Patrașcanu face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce instanța i-a dat dreptate in procesul de ieri pe care l-a avut cu Bianca Dragușanu, la Judecatoria Constanța. Ce spune cantareața despre victoria impotriva celei care a dat-o in judecata.

- Claudia Patrașcanu a facut noi declarații despre procesul pe care i l-a intentat Bianca Dragușanu pentru defaimare. Cele doua ar trebui sa se intalneasca astazi la Tribunalul din Constanța, anunța Spynews . Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu,…

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre absența ei de la procesul pe care il are cu Bianca Dragușanu. Artista considera ca fostul soț incearca sa-i faca rau prin intermediul altor persoane. Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu, la…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au respins definitiv apelul formulat de Primaria Constanta intr unul din dosarele pe care le a deschis impotriva Georgetei Tapangea, care construieste pe un teren pe care municipalitatea il doreste a fi transformat in parc.Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat.…

- Claudia Patrașcanu a recunoscut ca are o relație destul de tensionata cu fosta sa soacra. Cantareața susține ca mama lui Gabi Badalau a jignit-o in repetare randuri.Dupa ce procesul de divorț s-a incheiat, Claudia Patrașcanu și-a luat inima in dinți și a vorbit despre familia fostului ei soț. Artista…