Cum arata mama lui Kate Middleton

- The Sun titreaza ca gaura in finante este provocata in principal de inchiderea celor mai importante castele care aduceau venituri anuale insemnate fetelor regale. Astfel, la o prima analiza, Regina Elisabeta poate suferi o pierdere de 18 milioane lire sterline dupa ce a fost nevoita sa inchida locurile…

- Conform Daily Star , „Majestatea Sa Regina este in prezent inchisa in Castelul Windsor”, iar biograful regal Andrew Morton a susținut ca nu o vede intorcandu-se la activitatea ei normala din cauza faptului ca virusul din China „va fi cu noi ani in sir”. „Andrew Morton a vorbit in timp ce Majestatea…

- Familia Regala s-a declarat solidara cu persoanele afectate de alunecarea de teren din Azuga si a precizat ca se afla in permanenta legatura cu autoritatile locale, deoarece terenul afectat se afla in proprietatea Familiei Regale."Familia Regala este alaturi de persoanele afectate de accidentul natural,…

- Casa Regala a Romaniei reacționeaza la alunecarile de teren de vineri seara, care erau la un pas e a ucide mai muți oameni. Casa a transmis, sambata, ca analizeaza cauzele alunecarii de teren de la Azuga și precizeaza ca ultima taiere de copaci in zona a avut loc in 2001, anterior retrocedarii catre…

- Casa Regala a Romaniei a anunțat joi ca pune la dispoziția Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența spațiile de cazare de pe Domeniul Regal Peleș. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Familia Regala au transmis intr-un comunicat ca sunt alaturi de societate și de autoritațile…

- In anul 2000, printul Andrew si modelul de 48 de ani, au avut o relatie de doua luni, in care au reusit sa petreaca destul timp impreuna, astfel ca au ajuns si in locuinta Reginei. Modelul american a fost autorizat sa stea pe locul reginei in timpul unei vizite la Palatul Buckingham in timp…