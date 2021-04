Stiri pe aceeasi tema

- Laura Bretan are deja 19 ani. Celebra cantareața face furori și in Romania, și in America cu vocea ei. 7 aprilie e ziua ei de naștere așa ca ea e sarbatorita. A dezvaluit ce iși dorește acum, pe cine vrea neaparat sa ajute! Ne-a cucerit cu vocea ei, cu talentul ei! Laura Bretan a participat in 2016…

- In anii ’90, ”Prețul corect” a fost una dintre emisiune ce au consolidat succesul Pro TV-ul. Avandu-i ca prezentatori pe indragitul actor Constantin Bebe Cotimanis și Stelian Nistor, show-ul, cu titlul original ”The Price is Right”, s-a bucurat de o mare popularitate intre 1997 și 2000. Ei bine, in…

- Dupa un concurs cu final fericit, Romanii au Talent – ediția din 2017, Lorelai Moșneguțu pare ca traiește și o viața ca in filme. Tanara este indragostita, iar baiatul care i-a furat inima nu mai este un secret… pentru reporterii Impact.ro! Mai mult, fericitul cuplu are și binecuvantarea mamei adoptive…

- Angelika Vee revine in atenția fanilor cu o piesa superba de dragoste "Don't Say That You Don't Feel It" și un videoclip emoționant, filmat in America. In imaginile video, Angelika poarta o rochie lunga, vaporoasa, care se potrivește perfect cu vibe-ul romantic și rafinat al piesei. Artista recunoaste…

- Concurentul Lucian Colareza este artistul care i-a impresionat cu vocea sa pe cei din juriul de la „Romanii au Talent”. Cum l-a surprins Andra pe tanar si ce propunere i-a facut vedeta acestuia? Cine este Lucian Colareza Lucian Colareza este un tanar artist, din Constanța, care nu este pentru prima…

- Premiera la Teatrul Al. Davila. „Un domn batran cu aripi enorme”, spectacol inedit cu papusi in marime naturala. In zilele de 30 și 31 ianuarie 2021, orele 19.00, Teatrul „Alexandru Davila” Pitești va avea prima premiera a anului 2021 cu spectacolul „Un domn batran cu aripi enorme”, regia artistica…

- Liderii PSD se vor intalni marți cu reprezentanții principalelor confederații sindicale pentru a se consulta asupra principiilor bugetului național alternativ, precum și pe indicatorii macroeconomici. Anunțul a fost facut luni de Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook, explicand totodata ca miercuri…

- „Maine (marti - n.r.) ne vom intalni cu liderii principalelor confederatii sindicale din tara pentru a ne consulta asupra principiilor pe care construim bugetul national alternativ, precum si pe indicatorii macroeconomici. Datele noastre preliminare arata ca este corect tot ceea ce mii de sindicalisti…