- Florin Piersic Jr. este unul dintre cei mai carismatici actori din Romania, insa iubita lui este o prezența foarte discreta. Partenera de viața a lui Florinel este o femeie superba și misterioasa, așa ca nu e de mirare ca l-a cucerit pe actor, scrie click.ro. Iubita lui Florin Piersic Jr., Andreea Cipca,…

- Fara sa-și asume relația in mod oficial, Lino Golden a postat ceea ce pare a fi o fotografie cu un moment tandru dintre el și noua iubita. Cantarețul nu are nici doua luni de cand a anunat desparțirea de Patricia, dar pare ca și-a gasit deja fericirea in brațele altei domnișoare.

- Alin Oprea și Medana formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Artistul de la „Talisman” a implinit recent 50 de ani și spune ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața lui, dupa divorțul dureros de prima soție. Cei doi se gandesc deja la casatorie.„Medana nu are termen de comparație. Este…

- Clipe de groaza in Baia Mare, județul Maramureș! Un adolesecent de 21 ani a și-a pus capat zilelor, asta dupa ce iubita minora, de doar 16 ani, l-ar fi parasit. Tanarul nu a putut accepta desparțirea, deși aveau o relație de doar trei saptamani, astfel ca s-a spanzurat, insa inainte de asta i-a lasat…

- Cezar Ouatu a fost mult timp extrem de discret cu privire la viața amoroasa, dar dupa mai bine de doi ani de relație cu Raluca Jurca a devenit mai deschis pe aceasta tema. Intr-un interviu pentru Antena Stars, artistul a dezvaluit detalii despre relația lui, dar și cum se ințelege iubita cu mama soacra.